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Χανιά: Τουρίστες κατήγγειλαν εστιατόριο που έβαλε νεογέννητα θαλάσσια χελωνάκια σε διακοσμητική δεξαμενή με νερό

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THESTIVAL TEAM

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Γερμανοί τουρίστες στα Χανιά βρέθηκαν μπροστά σε ένα περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό. Βρήκαν μέσα σε μια διακοσμητική δεξαμενή σε εστιατόριο, νεοσσούς θαλάσσιας χελώνας.

Άμεσα, οι τουρίστες ενημέρωσαν τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» για το περιστατικό στο εστιατόριο στα Χανιά. Μέσω ανάρτησης εκφράζει την ανησυχία του για το περιστατικό ενώ τονίζει ότι, μετά την καταγγελία, «οι νεοσσοί απομακρύνθηκαν από τη δεξαμενή και απελευθερώθηκαν με ασφάλεια στη θάλασσα, εκεί όπου ανήκουν».

Η ανάρτηση του συλλόγου «Αρχέλων» αναφέρει:

«Αυτές οι εικόνες αποτελούν ένα σοβαρό παράδειγμα του πώς η άγνοια μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την άγρια ζωή.

Τουρίστες μας έστειλαν το συγκεκριμένο βίντεο και μας ενημέρωσαν ότι νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας βρίσκονταν μέσα σε διακοσμητική δεξαμενή με γλυκό νερό, μαζί με μια χελώνα γλυκού νερού, σε εστιατόριο στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

Αν συναντήσετε νεοσσούς, κρατήστε απόσταση και αφήστε τους να φτάσουν μόνοι τους στη θάλασσα. Αν βρίσκονται σε κίνδυνο ή χρειάζονται βοήθεια, καλέστε το Δίκτυο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στο +30 6941 511 511 για οδηγίες».

Χανιά

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