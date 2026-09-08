Νίκη: Να αποδοθεί στο Δήμο Λαμιέων η διαχείριση του χώρου των Θερμοπυλών

«Εν κρυπτώ και παραβύστω, για μία ακόμη φορά, το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο προχωρούν στην εκποίηση δημόσιας περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νίκη και συνεχίζει.

«Λες και πρόκειται για τα αμπελοχώραφα του παππού τους, βγάζουν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό -“δημόσιο διαγωνισμό”, όπως ανερυθρίαστα αναφέρουν- τον ιστορικό τόπο της μάχης των Θερμοπυλών μαζί με τα θερμά ιαματικά λουτρά.

Εξαιρούν, βεβαίως, το άγαλμα του Λεωνίδα. Μάλλον θα δυσκολεύονταν να βάλουν γκισέ εισιτηρίων κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του συμβόλου της αντίστασης που υπερασπίστηκε τον δυτικό πολιτισμό απέναντι στην επέλαση των βαρβάρων.

Η τοπική κοινωνία βοά, ενώ η Αρχαιολογική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι οι Θερμοπύλες αποτελούν μεν αρχαιολογικό χώρο, αλλά εντάσσονται σε ένα master plan.

Ό,τι κατάφερε να διασώσει ο ελληνικός λαός με αίμα, πόνο και ιδρώτα κατά την περίοδο των μνημονίων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το παραχωρεί σήμερα με χαρακτηριστική ευκολία.

Η Νίκη απαιτεί την άμεση ακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η πολιτιστική μας κληρονομιά, οι τόποι θυσίας και ηρωισμού του Ελληνισμού δεν εκποιούνται και δεν βγαίνουν στο «σφυρί».

Απαιτούμε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να αποκατασταθεί η τάξη και να συμμορφωθούν οι αρμόδιοι, οι οποίοι φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται ούτε την τεράστια ιστορική σημασία του χώρου ούτε την ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία των ιαματικών πηγών των Θερμοπυλών.

Η Νίκη καλεί τους Έλληνες σε εγρήγορση και συντάσσεται με την τοπική κοινωνία και το αίτημά της για την απόδοση της διαχείρισης του χώρου στον Δήμο Λαμιέων. Οι Θερμοπύλες δεν είναι οικόπεδο προς αξιοποίηση. Είναι Ιστορία, Μνήμη και εθνική κληρονομιά. Και αυτά δεν πωλούνται» καταλήγει η ανακοίνωση.