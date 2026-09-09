Σέρρες: Παρίστανε τον λογιστή και ζήτησε όλα τα χρήματα του σπιτιού για δήθεν χρέος στην εφορία

Συνελήφθησαν χθες (8 Σεπτεμβρίου 2026) σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας, μια ημεδαπή γυναίκα και ένας ανήλικος ημεδαπός που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ένα άτομο σε περιοχή των Σερρών.

Ειδικότερα, άνδρας συνεργός τους τηλεφώνησε στον ημεδαπό άνδρα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι σε βάρος του υπάρχει οφειλή από την εφορία και πρέπει να παραδώσει όσα χρήματα έχει στο σπίτι.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο ανήλικος, ο οποίος προσήλθε για να παραλάβει το χρηματικό ποσό.

Ο ημεδαπός άνδρας και η ημεδαπή γυναίκα εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα ιδιοκτησίας της γυναίκας και ανέμεναν σε κοντινό σημείο. Αντιλαμβανόμενος την αστυνομική παρουσία ο οδηγός του οχήματος πραγματοποιείσαι επικίνδυνους ελιγμούς και προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα. Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε όπως επίσης και 2 κινητά τηλέφωνα τα οποία είχαν στην κατοχή τους οι συλληφθέντες.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.