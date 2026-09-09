Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση στην αίθουσα μετά από αντιπαράθεση Ψαρόπουλου με συγγενείς των μηχανοδηγών

Σε σύντομη διακοπή προχώρησε το δικαστήριο στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη λόγω της έντασης μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρου Βούλγαρη.

Η ένταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Βούλγαρη, όταν αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαν οι συγγενείς θυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024 και συγκεκριμένα όταν ο κ. Ψαρόπουλος είπε, σύμφωνα με τον κ. Βούλγαρη, να περάσουν έξω οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας γιατί είχαν «αντικρουόμενα συμφέροντα».

«Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λες ψέματα. Το έκανα για να σας προστατεύσω. Αρκετά, θα απαντήσω λέξη προς λέξη. Θα φέρω μάρτυρες συγγενείς», φώναξε ο κ. Ψαρόπουλος, με τον κ. Βούλγαρη να απαντά «ντροπή σου».

Σε εκείνο το σημείο, λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε, το δικαστήριο διέκοψε.

Νωρίτερα κατέθεσαν οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφος του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή. Στη στιχομυθία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρθηκε και ο πατέρας του μηχανοδηγού, Άγγελος Μασσαλής.

Τέλος, η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ