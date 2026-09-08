Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιώργος Ραυτόπουλος

Τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Ραυτόπουλου, πρώην προέδρου της Συνομοσπονδίας, εκφράζει η ΓΣΕΕ, με ανακοίνωσή της.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Γιώργος Ραυτόπουλος υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για τον κόσμο της εργασίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σε διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989, συμβάλλοντας με τη δράση και την παρουσία του στην πορεία και την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος.



«Η διαδρομή του συνδέθηκε με τους αγώνες των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και με την προσπάθεια της ΓΣΕΕ να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής» τονίζει η Συνομοσπονδία και προσθέτει: «Η απώλειά του αποτελεί απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον θεσμό και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας».



Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους και στους συναδέλφους του.

Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τον Γιώργο Ραυτόπουλο

Τον Γιώργο Ραυτόπουλο, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρόεδρο της ΓΣΕΕ και «πρωταγωνιστή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων του κόσμου της εργασίας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980», αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ.



Όπως αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιώργος Ραυτόπουλος διετέλεσε επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», σημειώνει, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.