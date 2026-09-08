Θεσσαλονίκη: Σήμερα η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης

Η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που αναβλήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος Νταλάρας τα τελευταία δύο χρόνια δίνει συναυλίες με Ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών και τις εκλεκτές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Βασίλη Κορακάκη, που ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος και το ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου.

Από το Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι την Στοκχόλμη, το Αμβούργο και το Άμστερνταμ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του, αυτή την μουσική, σε κατάμεστες αίθουσες. Το ίδιο θερμή, η ανταπόκριση του τύπου και των μέσων επικοινωνίας.

Τραγουδούν: Ασπασία Στρατηγού, Μαριάνα Κατσιμίχα, Βασίλης Κορακάκης

Παίζουν οι Μουσικοί:

Γιώργος Παπαχριστούδης – πιάνο

Βασίλης Κορακάκης – Μπουζούκι

Γιάννης Σταματογιάννης – Μπουζούκι

Δημήτρης Ρέππας – Μπουζούκι

Τάκης Βασιλείου – Κρουστά

Στράτος Σαμιώτης – Κρουστά

Πέτρος Βαρθακούρης – Μπάσο

Μάνος Γρυσμπολάκης – ακορντεόν

Σωτήρης Μαργώνης – Βιολί

Αποστόλης Βαλαρούτσος – Κιθάρα

Ηλίας Μαντικός – Κανονάκι

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giorgos-ntalaras-rempetiko-1/

*Το εισιτήριο σας ισχύει κανονικά για τη νέα ημερομηνία και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς.