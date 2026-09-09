MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 14:30:

-Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, στο τμήμα της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ που περικλείεται από τις οδούς ΓΕΥΓΕΛΗΣ και ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

-Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, στο τμήμα της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στην συμβολή της με την ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

-Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, στο τμήμα της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από το ύψος της ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ εώς και την συμβολή της με την ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, καθώς και σε τμήμα επί της ΘΩΜΑ ΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ στην συμβολή της με την ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη κατά Γιώργου Πατούλη: “Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Θοδωρής Αθερίδης: Γιόρτασε τα 27 χρόνια απεξάρτησης από το αλκοόλ με το τραγούδι “Η Σωτηρία της Ψυχής”

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

ΟΕΝΓΕ: Καταγγέλλει αιφνιδιαστικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών – Ζητά μόνιμες προσλήψεις

ΑΠΟΨΕΙΣ 18 ώρες πριν

Η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Τηλεθέαση: Η πρώτη μάχη ανάμεσα σε “Στούντιο στις 3” και “Στούντιο 4” είχε νικητή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική