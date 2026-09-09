Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 14:30:

-Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, στο τμήμα της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ που περικλείεται από τις οδούς ΓΕΥΓΕΛΗΣ και ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

-Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, στο τμήμα της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στην συμβολή της με την ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

-Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, στο τμήμα της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από το ύψος της ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ εώς και την συμβολή της με την ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, καθώς και σε τμήμα επί της ΘΩΜΑ ΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ στην συμβολή της με την ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.