Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη 53χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς

Στη επεισοδιακή σύλληψη ενός 53χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικοί σε περιοχή της Πτολεμαΐδας καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές, ενώ κατά την στιγμή της σύλληψης του επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν μετά τον εντοπισμό του 53χρονου από τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 53χρονος επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη και προέβαλε αντίσταση, επιτιθέμενος στους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί. Παρά την αντίστασή του, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Από τη έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο 53χρονος ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος σε τρεις περιπτώσεις απόπειρας κλοπής από την οικία 85χρονης στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Οι συγκεκριμένες απόπειρες φέρεται να διαπράχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στην Ελλάδα, χωρίς τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και απόπειρα κλοπής κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.