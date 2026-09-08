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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης

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Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι τομεάρχες του κόμματος Π. Γερουλάνος, Α. Διαμαντοπούλου, Μ. Αποστολάκη, Π. Κουκουλόπουλος και Γ. Νικητιάδης θα συναντηθούν με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς σε γνωστό ξενοδοχείο.

Θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές συναντήσεις. Στις 11:00 θα συμμετέχουν φορείς από τη Θεσσαλονίκη και στις 13:00 φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.

Θεσσαλονίκη Νίκος Ανδρουλάκης

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