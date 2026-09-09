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Χαλκιδική: Ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων κοντά στον Αρχαιολογικό Χώρο Ολύνθου – Δείτε φωτογραφίες

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Εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αυθαιρεσίας καταγράφονται εκ νέου στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, ακριβώς απέναντι από τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ολύνθου στη Χαλκιδική.

Ασυνείδητοι απέρριψαν ανεξέλεγκτα ογκώδη αντικείμενα, καθώς και επικίνδυνες κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, σε ένα σημείο, που είχε καθαριστεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Βασίλης Φαρδογιάννης, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά εξοργιστικό να βλέπουμε την ίδια ανεύθυνη συμπεριφορά να επαναλαμβάνεται. Πέρυσι ο Δήμος μας διέθεσε πέρυσι 17.732 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο — πόροι που στερήθηκαν από απαραίτητα έργα καθημερινότητας για τους δημότες μας. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν ευθεία προσβολή, όχι μόνο προς το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και προς το σύνολο των συμπολιτών μας που σέβονται τον τόπο τους».

Ο Δήμος Πολυγύρου υπενθυμίζει στους πολίτες ότι για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο 23710 21233, ώστε να ενημερώνονται για τη διαδικασία παραλαβής και απομάκρυνσής τους.

Παράλληλα, όσον αφορά στις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, αυτές θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και την ισχύουσα διαδικασία συλλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε ρέματα, ποτάμια, αγροτικές εκτάσεις ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Ο Δήμος Πολυγύρου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα σε σημεία που δεν προορίζονται για τον σκοπό αυτό.

Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδική

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