Δυναμική παρουσία του Ε.Ε.Θ. στην 90η ΔΕΘ

Με δυναμική παρουσία, στοχευμένες δράσεις και μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και επαγγελματιών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) δίνει το «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας στην πράξη τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αναβαθμισμένου stand του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο Περίπτερο 8 της 90ής ΔΕΘ.

Τη θρησκευτική τελετή πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος παραχώρησε και ομιλία κατά την οποία αναφέρθηκε σε προσεχές πακέτο παρεμβάσεων που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως σε τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του χρόνου.

Χαιρετισμό απεύθυνε η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου.

Η μεγάλη συμμετοχή στην τελετή εγκαινίων επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών για τις πρωτοβουλίες του Ε.Ε.Θ. και σηματοδότησε την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος δράσεων στο Περίπτερο 8.

Τα εγκαίνια του Ε.Ε.Θ. τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από τους δύο Υφυπουργούς, οι βουλευτές, της ΝΔ, κ. Διαμαντής Γκολιδάκης, του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλλας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μάριος Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ – Helexpo, κ. Ανδρέας Μαυρομάτης, το μέλος πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Θανάσης Γκλαβίνας.

«Στη 90ή ΔΕΘ, το Ε.Ε.Θ. είναι παρόν», είναι το μήνυμα του Επιμελητηρίου, που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο με θεσμικές παρεμβάσεις, αλλά και με δράσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες τους.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στην εκδήλωση του ΕΕΘ με θέμα «Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων», η οποία πραγματοποιήθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο stand του Επιμελητηρίου στο Περίπτερο 8.

Μέλη του Ε.Ε.Θ. και πλήθος κόσμου γέμισαν ασφυκτικά τον χώρο, αναδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον για τις αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή μετάβαση στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) Δημήτρης Χριστοφοράκης, οι οποίοι ανέδειξαν τις αλλαγές που ήδη συντελούνται, τις νέες απαιτήσεις της Πολιτείας, αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες μέσα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ξεκάθαρο, η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ψηφιοποίηση μπορεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσει τις συναλλαγές, να βελτιώσει την οργάνωση και την εξυπηρέτηση των πελατών και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναδείχθηκε και η ανάγκη να στηριχθούν οι επαγγελματίες στην προσπάθεια προσαρμογής, ώστε η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων να μη μετατραπεί σε νέο εμπόδιο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. Κυριάκος Μερελής στην τοποθέτηση του μεταξύ άλλων τόνισε «Η ψηφιοποίηση του κράτους και η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μπορούν να κάνουν τη ζωή των επαγγελματιών πιο απλή, αυξάνοντας τη διαφάνεια στον τρόπο άσκησης της δραστηριότητας τους. Όμως η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να σημαίνει διαρκώς νέες υποχρεώσεις χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Σήμερα ο επαγγελματίας καλείται να αφιερώνει σημαντικό χρόνο για να μάθει, να προσαρμοστεί και να διαχειριστεί συνεχώς νέες ψηφιακές εφαρμογές και υποχρεώσεις. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα και χρειάζονται εκπαίδευση, ενημέρωση και ουσιαστικά εργαλεία. Στο ΕΕΘ πιστεύουμε ότι κανένας επαγγελματίας δεν πρέπει να μείνει πίσω στη νέα ψηφιακή εποχή».

Την διοργανωτική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Επιτροπή Οικονομικών, Φορολογικών, Εργασιακών, Προμηθειών και Εκθέσεων του Ε.Ε.Θ., η σύνθεση της οποίας είναι:

– Αλέξης Βλάχος – Πρόεδρος

– Ελευθέριος Ωραιόπουλος – Συντονιστής

Μέλη:

– Κωνσταντίνος Εκατός

– Μαρία Ζάτσε

– Ουρανία Μουντράκη

– Χρήστος Νικολόπουλος

– Γεωργία Πετρίδου



Με το πρόγραμμα των δράσεων του στην 90ή ΔΕΘ, το ΕΕΘ επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται δίπλα στον επαγγελματία, με πράξεις, γνώση και σύγχρονες λύσεις για το αύριο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.