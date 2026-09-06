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“Φίλος και μαχητής”: Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την παρουσία του Γιώργου Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη, για τη ΔΕΘ, σχολίασε η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού ανήρτησε φωτογραφία του Γιώργου Μυλωνάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ίδια, γράφοντας: «Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη».

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη, στα αριστερά της οποία εικονίζεται ο Γιώργος Μυλωνάκης:

Γιώργος Μυλωνάκης Μαρέβα Μητσοτάκη

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