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Θύμα τηλεφωνικής απάτης 15χρονος στο Ηράκλειο: Έβαλε κοσμήματα και χρήματα και τ’ άφησε σε στύλο της ΔΕΗ – Στα 5.000 ευρώ η λεία

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THESTIVAL TEAM

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Θύμα καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 15χρονος στο Ηράκλειο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ο νεαρός βρισκόταν στο σπίτι του, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που του παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ.

Ο απατεώνας ανέφερε στον 15χρονο ότι η εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι του ήταν ελαττωματική, πείθοντάς τον να μαζέψει ό,τι χρήματα και κοσμήματα υπάρχουν στο σπίτι και να τα αφήσει σε εξωτερικό χώρο.

Στη συνέχεια, άγνωστος δράστης πέρασε από το σπίτι και άρπαξε τη σακούλα με τα αντικείμενα, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 5.000 ευρώ.

Οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές.

Ηράκλειο

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