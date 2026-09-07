Φωτιά σε δασική έκταση στη Μακρυκάπα της Εύβοιας – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας.



Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων της 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και 17 πυροσβεστικών οχημάτων.



Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο μετά τις 15:00, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Μακρυκάπα της Εύβοιας.



Με το νέο μήνυμα, οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της Μακρυκάπας, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά:



«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς