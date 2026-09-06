Γεωργιάδης: Το ωραιότερο μετρό βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, χάρη στον AKTOR, την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Λίνα Μενδώνη

Βίντεο από τη βόλτα του με το Μετρό Θεσσαλονίκης δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας τα εύσημα στην εταιρεία «AKTOR», στον Αλέξανδρο Εξάρχου και στην κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αφού ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Σταθμού Βενιζέλου, στην συνέχεια μαζί με συνεργάτες του επιβιβάστηκε στον συρμό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο της πόλης.

«Με ένα εισιτήριο των 0,60 ευρώ ήρθαμε από τον σταθμού Βενιζέλου στην Μίκρα. Σε 15 λεπτά διασχίσαμε την Θεσσαλονίκη. Είμαστε δίπλα στο αεροδρόμιο Καθαριότητα, κλιματισμός, τάξη, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Το ωραιότερο μετρό στην Ελλάδα είναι στη Θεσσαλονίκη. Χάρη στον «AKTOR», τον Αλέξανδρο Εξάρχου, την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που έλυσε τον γόρδιο δεσμό των αρχαίων ευρημάτων», τόνισε στο βίντεο ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση και το βίντεο με την βόλτα Γεωργιάδη στο μετρό Θεσσαλονίκης:

«Η εβδομαδιαία περιοδεία μας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που κατέληξε στην Θεσσαλονίκη και στην ΔΕΘ, με πολλές επισκέψεις, δεκάδες εγκαίνια και ομιλίες τελείωσε σήμερα. Φύγαμε από την Θεσσαλονίκη, αφού πρώτα παίξαμε λίγο τένις το πρωί (η πρωινή γυμναστική είναι απαραίτητη και η Θεσσαλονίκη έχει όμορφα Δημοτικά γήπεδα για να παίζει όποιος το επιθυμεί) και μετά επισκεφθήκαμε το ομορφότερο μετρό, αυτό της Θεσσαλονίκης.

Είχαμε την χαρά να μας ξεναγήσει στο μουσείο του Σταθμού Βενιζέλου, η ίδια η Έφορος κ. Πρωτοψάλτη, την οποία θερμά ευχαριστούμε. Μετά πήγαμε ως τον τελευταίο σταθμό της «Μίκρας» προς Καλαμαριά πλησίον του αεροδρομίου, περνώντας από όλους σχεδόν τους σταθμούς του. Καθαριότητα, κλιματισμός, τάξη, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Χάρη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την υπέροχη ΥΠΠΟ κ. Λίνα Μενδώνη, στην εταιρία «Άκτωρ» και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Αλέξανδρο Εξάρχου η Θεσσαλονίκη μας πέρασε σε μία νέα καλύτερη εποχή.

Ειλικρινά σας το λέω το μετρό αυτό δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι ένα νέο αξιοθέατο της πόλεως το οποίο όλοι αξίζει να επισκεφθείτε και να απολαύσετε. Αισθάνομαι υπερήφανος ως μέλος της Κυβερνήσεως που κατάφερε επιτέλους να το ολοκληρώσει και να το παραδώσει στον λαό της Θεσσαλονίκης».