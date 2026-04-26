Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης από το Ίλιον

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 15χρονης Αμίνι Νεργίς από χώρο φιλοξενίας στο Ίλιον Αττικής, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Η Αμίνι Νεργίς, 15 ετών, εξαφανίστηκε στις 23 Απριλίου 2026, κατά τις απογευματινές ώρες, από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ίλιου, στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 25 Απριλίου 2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πιθανολογείται ότι συντρέχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 15χρονη έχει ύψος 1,60 μέτρα και ζυγίζει περίπου 50 κιλά.

Έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

Οποιοσδήποτε έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Παράλληλα, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Missing Alert app, μέσω της οποίας παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Της έστειλα μήνυμα για την κόρη της και δεν μου απάντησε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χορευτές θα βγούνε στους δρόμους για να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Η ανάρτηση του Μακρόν για τον “Κίμωνα”: Αυτή η φρεγάτα δείχνει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που μας ενώνει

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Συνάντηση του Ν. Κακλαμάνη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο – “Η Ομογένεια αποτελεί τον πιο ισχυρό και ειλικρινή πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό”