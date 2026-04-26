Ροδόπη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε παράνομα έξι αλλοδαπούς

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη οδηγός οχήματος σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν χθες τον αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο εντόπισαν έξι μετανάστες τους οποίους επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα. Επίσης κατάσχεσαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

