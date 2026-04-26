Θεσσαλονίκη: Γονιδιακή θεραπεία για πρώτη φορά σε παιδί με σπάνια δερματική νόσο

Μια σημαντική πρωτιά για το Ε.Σ.Υ. σημειώθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης με την επιτυχή χορήγηση τοπικής γονιδιακής θεραπείας σε παιδιατρικό ασθενή με δυστροφική πομφολυγώδη επιδερμόλυση, συγκαταλέγοντας, το στα λίγα κέντρα που εφαρμόζεται αυτή η αγωγή παγκοσμίως.

Η δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση είναι ένα σπάνιο και σοβαρό γενετικό νόσημα, το οποίο έως τώρα εθεωρείτο ανίατο. Οι πάσχοντες εμφανίζουν από τη γέννησή τους πομφόλυγες και ανοιχτές πληγές σε όλο το σώμα και τους βλεννογόνους.

Η συγκεκριμένη καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση με μπερεμαγένη γκεπερπαβέκη, υπό μορφή γέλης, προετοιμάστηκε εξατομικευμένα στο Φαρμακείο της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ν.Α.Δ.Ν.Θ. για τον ασθενή, και διορθώνει το ελαττωματικό γονίδιο κολλαγόνο 7. Είναι μια θεραπεία, η οποία έχει λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας το 2025 και πρόκειται για τη μοναδική αγωγή με δυνατότητα ίασης για τους πάσχοντες από το νόσημα αυτό, καθώς στοχεύει ακριβώς στο αίτιό του. Όλες οι άλλες υπάρχουσες επιλογές στοχεύουν μόνο στην βελτίωση της επούλωσης των πληγών και τη διαχείριση των πολλαπλών συστηματικών εκδηλώσεων του νοσήματος. Πρόκειται για ένα καινοτόμο φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο εφαρμόζεται άμεσα επάνω στις πληγές επιτρέποντας την παραγωγή του κολλαγόνου 7, χρησιμοποιώντας τον ερπητοϊό τύπου 1 ως “όχημα” μεταφοράς του γονιδίου, που παράγει το κολλαγόνο. Η θεραπεία θα επαναλαμβάνεται εβδομαδιαίως σε διαδοχικές συνεδρίες.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τη διεπιστημονική ομάδα της Ά Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της Διευθύντριας κ. Έλενας Σωτηρίου, Καθηγήτριας Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, σε στενή συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό και τη Νοσοκομειακή Φαρμακοποιό, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., κ. Νικολέτα Τάσιου, διασφαλίζοντας την ορθή και ασφαλή εφαρμογή της θεραπείας σε άσηπτο χώρο.

Εφαρμόστηκε απευθείας στις δερματικές βλάβες από την υπεύθυνη του Ιατρείου Σπανίων Δερματολογικών Νοσημάτων, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρό Δερματολόγο κ. Δήμητρα Κυρίτση, με στόχο την ενίσχυση της επούλωσης. Η διαδικασία αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση και απαίτησε υψηλή τεχνογνωσία για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του φαρμάκου, προς το σκοπό της επιτυχούς έκβασης της θεραπείας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, υποστήριξε ενεργά και επιτάχυνε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγωγή και προμήθεια του εν λόγω φαρμάκου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη πρόσβαση του ασθενούς στη θεραπεία.

Αναμφισβήτητα η επιτυχής εισαγωγή και εφαρμογή μιας τόσο καινοτόμου θεραπείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας όλων και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας, κάνοντας γνωστό ότι στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης λειτουργούν ειδικά ιατρεία Σπανίων Δερματολογικών Νοσημάτων, γενετικών και μη, για παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς, βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Η διαχείριση των ασθενών περιλαμβάνει καινοτόμα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εξωτερικό, αλλά και ήδη γνωστές θεραπευτικές επιλογές, παρέχοντας επικαιροποιημένη γνώση, με εφαρμογή των νεότερων επιστημονικών διαγνωστικών και θεραπευτικών δεδομένων.

Ευχόμενοι στον ασθενή μας καλή ανάρρωση, σας πληροφορούμε ότι το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και να ενισχύει τον ρόλο του ως κέντρο αναφοράς για προηγμένες θεραπείες δερματολογικών ασθενών στην Ελλάδα με υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των Ειδικών Ιατρείων, του Φαρμακείου και με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.