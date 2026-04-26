Ετεοκλής Παύλου: Είδα ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε ραδιοφωνικά αυτό που δε θέλει να βλέπει τηλεοπτικά

Ο παρουσιαστής Ετεοκλής Παύλου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης, το δικό του τηλεοπτικό μέλλον με την Ελένη Χατζίδου αλλά και στην κόντρα Αρναούτογλου – Ουγγαρέζου.

Για τα νούμερα τηλεθέασης και τον τρόπο καταμέτρησής τους, ο Ετεοκλής Παύλου είπε: «Υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός για το τι αποτυπώνεται τελικά στα νούμερα τηλεθέασης. Καλώς ή κακώς όμως αυτός είναι ο μπούσουλας και με αυτόν πορευόμαστε. Από εκεί και πέρα πρέπει άλλοι άνθρωποι, πιο ειδικοί στον χώρο, να κάτσουν να ασχοληθούν με αυτό και να δουν τι πραγματικά συμβαίνει…».

Για τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που αφορούν το δικό του μέλλον και της Ελένης Χατζίδου στο «Breakfast @Star» είπε: «Συζητήσεις με το κανάλι δεν έχουν γίνει ακόμα. Θα έρθει η στιγμή που θα καθίσουμε, θα κάνουμε μια συζήτηση με το κανάλι και θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πορευτούμε.

Καταλαβαίνω ότι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τους πρωταγωνιστές καμιά φορά μπορεί να είναι άβολο, όμως είναι απολύτως κατανοητό και σεβαστό και σε καμία περίπτωση δε με ενοχλεί ποτέ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ».

Τέλος, αναφορικά με την ραδιοφωνική κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Γρηγόρη Αρναούτογλου και Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε, «ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές και αναμφισβήτητα ο πιο πετυχημένος μέσα στα χρόνια. Είδα όμως, ότι ραδιοφωνικά έκανε αυτό που δε θέλει να βλέπει τηλεοπτικά.

Πολλές φορές έχει πει ότι αυτό που τον ενοχλεί είναι η αυτοαναφορικότητα και ο διάλογος και η ίντριγκα μεταξύ παρουσιαστών τηλεοπτικά, το έκανε στο ραδιόφωνο… Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά σε μια μάχη, είτε κερδίσεις είτε χάσεις, τελικά χαμένος είσαι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πάτρα: Συνελήφθη 68χρονος πρώην αστυνομικός μαζί με τον γιο του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Η Κατερίνα Λιόλιου για το τραγούδι “Λογαριασμός”: Έγινε αγαπητό σε μια στιγμή γιατί ήταν η αλήθεια μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ρόδος: Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ο μικρός φίλαθλος του ΟΦΗ που συγκίνησε όλη την Ελλάδα έζησε το όνειρο στον τελικό του Κυπέλλου – “Το σηκώσαμε με όλο το πάθος”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εντυπωσιασμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο: “Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ροδόπη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε παράνομα έξι αλλοδαπούς