MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποια δρομολόγια τρένων δεν θα γίνουν από και προς Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων τρένων προχωρά η Hellenic Train λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη,  ως εξής:

Την Κυριακή 26.04.2026

Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη (Προαστιακός), Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Τη Δευτέρα 27.04.2026 

–  Θεσσαλονίκη – Λάρισα, 1591 (05:00)

– Λάρισα – Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15 )

– Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, 1731 (05:10)

– Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)

“Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών”, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

