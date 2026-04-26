Τραγωδία στο Αιτωλικό: Νεκρός 56χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αιτωλικού του δήμου Μεσολογγίου, όπου ένας 56χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Όλα συνέβησαν όταν ο 56χρονος οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, η οποία εξετράπη της πορείας της στην επαρχιακή οδό Λεσινίου – Πενταλόφου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Σημειώνεται ότι το θανατηφόρο τροχαίο έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (25/04).

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού, όπως μεταδίδει το agriniopress.gr.