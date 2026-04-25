Τσιμπολογάτε αργά το βράδυ; Μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα στο έντερο, δείχνει μελέτη

Μια νέα μελέτη συνδέει τα σνακ που τρώμε αργά το βράδυ με υψηλότερο κίνδυνο δυσκοιλιότητας και διάρροιας, ειδικά σε άτομα που υποφέρουν από χρόνιο στρες.

Είστε σπίτι και ξεκουράζεστε ή είστε με φίλους το βράδυ. Λίγοι μπορεί να αντισταθούν σε ένα βραδινό σνακ, είτε αυτό είναι ένα κομμάτι πίτσα, είτε λίγα πατατάκια, είτε ένα απλό τοστ. Ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει πόσο αρνητικά επηρεάζουν αυτά τα «τσιμπολογήματα» το έντερό μας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην τρώτε αργά το βράδυ ως τρόπο αντιμετώπισης του στρες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συνήθεια αυτή μπορεί να επηρεάσει τους φυσικούς ρυθμούς του σώματός σας, διαταράσσοντας τον ύπνο σας και αυξάνοντας τον κίνδυνο αύξησης βάρους.

Η νέα έρευνα αποκάλυψε έναν ακόμη λόγο για να αποφεύγετε τα σνακ αργά το βράδυ. Μπορεί να βλάψει την υγεία του εντέρου σας και να οδηγήσει σε πεπτικά προβλήματα.

Η μελέτη, η οποία παρουσιάζεται στο συνέδριο της Εβδομάδας Πεπτικών Παθήσεων του 2026, αλλά δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους επιστήμονες, διαπίστωσε ότι οι ενήλικες με χρόνιο στρες που έτρωγαν συχνά σνακ μετά τις 9 μ.μ. ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

Πως έγινε η μελέτη

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 15.000 ενήλικες συμμετέχοντες από δύο μακροπρόθεσμες μελέτες των ΗΠΑ. Έλαβαν υπόψη τους όσους έτρωγαν σνακ αργά το βράδυ, δηλαδή ενήλικες που έτρωγαν περισσότερο από το 25% των ημερήσιων θερμίδων τους μετά τις 9 μ.μ.

Για την πρώτη φάση της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν μετρήσεις υγείας των συμμετεχόντων που συνδέονται με το χρόνιο στρες, συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του δείκτη μάζας σώματος, αλλά και την ποιότητα των κοπράνων.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άτομα με υψηλά επίπεδα στρες στην πρώτη φάση της μελέτης, τα οποία δήλωσαν ότι έτρωγαν περισσότερο από το 25% των ημερήσιων θερμίδων τους μετά τις 9 μ.μ., είχαν 1,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα και διάρροια, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που είχαν χαμηλότερα επίπεδα στρες και λιγότερο φαγητό αργά το βράδυ.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης την υγεία του εντερικού μικροβιώματος των συμμετεχόντων.

Στη δεύτερη φάση της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγματα κοπράνων για να αναλύσουν την ποικιλομορφία του εντερικού μικροβιώματος των συμμετεχόντων, τον όρο για όλους τους μικροοργανισμούς που ζουν στο πεπτικό σύστημα. Η υψηλότερη ποικιλομορφία του εντερικού μικροβιώματος συνδέεται με την καλή υγεία.

Οι συμμετέχοντες είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα στο έντερο, όπως δυσκοιλιότητα ή διάρροια, εάν ήταν αγχωμένοι και έτρωγαν αργά το βράδυ.

Η επιλογή σνακ μπορεί επίσης να παίζει ρόλο στο πόσο μπορεί να επηρεαστεί το έντερό σας. Αν το φαγητό είναι λιπαρό, η πέψη διαρκεί πολύ περισσότερο. Επίσης, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, λίπος και ζάχαρη μπορεί να είναι πολύ επιβαρυντικά για το έντερο.

Οι ειδικοί συνιστούν να τρώτε το τελευταίο σας φαγητό της ημέρας νωρίτερα το βράδυ, περίπου τρεις με τέσσερις ώρες πριν τον ύπνο.

