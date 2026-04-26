Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της, θα θέλαμε κι άλλα παιδιά

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Θέμης Σοφός στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο γνωστός ποινικολόγος που εδώ και 15 περίπου χρόνια είναι παντρεμένος με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και μαζί έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια με τα τρία τους παιδιά, αποκάλυψε ότι σπάνια βλέπει τηλεόραση, ενώ δήλωσε ερωτευμένος με τη σύζυγό του.

«Τηλεόραση βλέπω πολύ λίγο. Χρόνια πριν έβλεπα ειδήσεις, αλλά τις ειδήσεις δυστυχώς τις θεωρώ ένα αγαθό εμπορεύσιμο, κατευθυνόμενο, πολιτικά αξιποιούμενο» είπε αρχικά ο Θέμης Σοφός ενώ δεν παρέλειψε να στείλει τα περαστικά του στον Γιώργο Μυλωνάκη που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

«Τον Γιώργο Μυλωνάκη τον γνώρισα μέσα από την κοινωνική μας συναναστροφή. Του εύχομαι ολόψυχα να ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας του. Του εύχομαι από την καρδιά μου ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά του» είπε.

Αναφορικά με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει ο Θέμης Σοφός εξομολογήθηκε, «Δεν υπάρχει μυστικό για να κυλάει αρμονικά ένας γάμος. Ο γάμος είναι κάτι του οποίου βασικό συστατικό είναι η ελευθερία. Ο σεβασμός είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο και το τρίτο η ταπεινότητα και η αυτοθυσία, διότι σε μια διαφωνία ο ένας από τους δυο θα πρέπει να κάνει πίσω. Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί.

Για το αν είμαι καλός μπαμπάς θα πρέπει να ρωτήσεις τη Σταματίνα. Χαζομπαμπάς είμαι σίγουρα. Έχω αδυναμία και στα τρία μας παιδιά. Είχαμε πέντε εγκυμοσύνες, δυο δυστυχώς δεν οδηγήθηκαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εγώ και η Σταματίνα θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι».

«Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου, τη μαχητικότητά της, την εργατικότητά της. Η Σταματίνα είναι ένας δουλευταράς. Η δημοσιότητα που συνοδεύει τη δική της δουλειά, ήταν η δική μου επιλογή να απέχω» είπε τέλος ο γνωστός ποινικολόγος.