Καλλιόπη Ταχτσόγλου για “Δύο Ξένους”: Άρχισα να εκνευρίζομαι, μου κόρναραν και με έλεγαν Μαρούσκα

Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου είχε πάρει μέρος στη σειρά του Mega «Δύο Ξένοι» και 29 χρόνια μετά την πρώτη σεζόν, θυμάται και περιγράφει το πόσο άλλαξε η ζωή και η επαγγελματική πορεία της. Η «Μαρούσκα» που υποδύθηκε είχε τεράστια επιτυχία στο κοινό, με την ίδια όμως, από κάποιο σημείο και μετά να μην μπορεί να το απολαύσει.

Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Κυριακής (26-04-2026) στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στη σειρά «Δύο Ξένοι» και στα όσα ακολούθησαν: «Βεβαίως και το χάρηκα το σίριαλ, ωραίο ήτανε. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Γίνονταν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τρακάρανε, κάτι τέτοια. Λέω “τι έγινε εδώ πέρα, ποιος τρακάρει;”, μου λένε “Καλά, δεν έχεις καταλάβει;”. Λέω “Τι να καταλάβω;”. Τέλος πάντων λέω “Για μένα; Γιατί ρε παιδιά τόση φασαρία; Τι έγινε; Ένα ρολάκι έπαιξα κι εγώ”.

Μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Γιατί λέω, “Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα λένε και θα με δείχνουνε; Η Μαρούσκα;”. Μετά λέω “Όχι, δεν πειράζει, έχω παντού φίλους”. Και έτσι κάνω πλάκες. Μου λένε διάφορα, τους λέω διάφορα».

Στη συνέχεια η Καλλιόπη Ταχτσόγλου πρόσθεσε για το σίριαλ «Δύο Ξένοι» πως: «Η επιτυχία της τηλεόρασης εμένα μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο. Εγώ ήμουν μια χαρά στο θέατρο τόσα χρόνια και μετά είπα να παίξω κι εγώ λίγο στην τηλεόραση. Και λίγο έπαιξα. Τι ήτανε; Μικρός ρόλος και δεν με ένοιαζε και καθόλου. Μετά δεν με παίρνανε πια».

Αμέσως μετά η ηθοποιός πρόσθεσε πως η τελευταία πρόταση που της έγινε για να δουλέψει στην τηλεόραση δεν ήταν ικανοποιητική σε οικονομικό επίπεδο: «Την τελευταία φορά που μου πρότειναν δουλειά στην τηλεόραση, μου είπαν το ποσό και μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Και δεν το έκανα, βέβαια. Δεν είναι σωστό.

Τώρα ξέρω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά δεν είναι και σωστό, δεν ρίχνω την τιμή. Μπορώ κάλλιστα να κάνω άλλη δουλειά και να πάρω τα μισά, δε με νοιάζει, αλλά όταν πρόκειται για τη δουλειά μου, πρέπει να είναι τα πράγματα σταθερά και αξιοπρεπή, χωρίς εκπτώσεις».

Στη σειρά, η Μαρούσκα ήταν η Ρωσίδα οικιακή βοηθός της Ντένης Μαρκορά (Ντίνα Κώνστα) στο Κολωνάκι. Οι δυο τους είχαν μια εκρηκτική αλλά και βαθιά δεμένη σχέση. Η Μαρούσκα μιλούσε μόνο ρωσικά (τα οποία η Ντένη καταλάβαινε άψογα), ενώ συχνά ανταλλάσανε επικές προσβολές και «γαλλικά».