Τρεις συλλήψεις για την επίθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Φθορές στην κεντρική είσοδο του κτηρίου που στεγάζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ, προκάλεσε χθες το βράδυ ομάδα ατόμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, περίπου 10 με 15 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου του κτηρίου με βαριοπούλα, πέταξαν μπογιές στο εσωτερικό της, ενώ άνοιξαν και ένα πυροσβεστήρα.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 15 ατόμων, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Εφετείο Αθηνών Συλλήψεις

