Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε ελληνικά στην σκηνή του γαλλικού Voice – Δείτε βίντεο

Μετά από 15 χρόνια που συνόδευε τους συμμετέχοντες του γαλλικού Voice, ο Νίκος Αλιάγας πέρασε στην άλλη πλευρά και έκανε τυφλή οντισιόν.



Ο Νίκος Αλιάγας πήρε για πρώτη φορά το μικρόφωνο στα χέρια του για να τραγουδήσει και ερμήνευσε ένα τραγούδι συνδεδεμένο με τις ελληνικές του ρίζες, τον «Μέτοικο». Ακούγοντας τις πρώτες νότες, η Λάρα Φαμπιάν ενθουσιάστηκε και είπε «είναι ο Νίκος!» πατώντας το κουμπί για να γυρίσει η καρέκλα της. Η Αμέλ Μπεν ρώτησε αν πρόκειται για έναν πρώην μέντορα του Voice ενώ εν τέλει όλοι οι κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους.



Ο παρουσιαστής τραγουδούσε στα γαλλικά και τα ελληνικά ενώ στο τέλος της ερμηνείας του, κριτές έσπευσαν στην σκηνή για να τον αγκαλιάσουν.



