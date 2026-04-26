MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε πρόκριση και στο διπλό της Μαδρίτης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από νίκη σε νίκη πηγαίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Μαδρίτη, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να διαπρέπει και στο διπλό του Mutua Madrid Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο κορτ, αυτή τη φορά παρέα με τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι, και έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο διπλό της Μαδρίτης.

Το ελληνοϊταλικό δίδυμο επικράτησε των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί, οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι θα διεκδικήσουν την Τρίτη (28/4) την είσοδό τους στα προημιτελικά, αντιμετωπίζοντας είτε το ιταλικό δίδυμο των Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό), είτε τους Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4, 14:00) τον qualifier Ντάνι Μέριδα (Νο.102) στον τρίτο γύρο του Madrid Open

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

