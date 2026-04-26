Στη Λιβύη τη Δευτέρα ο Γ. Γεραπετρίτης – Συναντήσεις με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον πρωθυπουργό

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί, αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου, στην Τρίπολη της Λιβύης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Εκεί θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Mohamed Al Menfi, τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah, τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour, και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Khalifa Rajab Abdulsadek.

