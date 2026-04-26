Αιμιλία Υψηλάντη: Δεν έχουμε καταφέρει να αγκαλιάσουμε τους μεγάλους και να συμφιλιωθούμε με την εικόνα τους

Την Αιμιλία Υψηλάντη φιλοξένησαν η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, την Κυριακή, στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η έμπειρη πρωταγωνίστρια του θεάτρου μίλησε τόσο για την σημασία που έχει για την ίδια η δημιουργία του δικού της θεάτρου όσο και για τον ηλικιακό ρατσισμό στον καλλιτεχνικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, η Αιμιλία Υψηλάντη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “αν μου ζητούσε κάποιον να κάνω έναν απολογισμό, να πω το μεγαλύτερο μου κατόρθωμα, δεν θα έλεγα έναν ρόλο. Δεν θα έλεγα κάποια πράγματα που έζησα στην πολιτική ή το παιδί μου. Κάτι που δεν φανταζόμουν ότι μπορούσα να το κάνω… έχτισα και ξαφνικά κατάλαβα αυτό που έλεγε ο απλός άνθρωπος, που έχτισε ένα σπίτι, την τρομακτική χαρά και περηφάνεια που είχε που έχτισε”.

“Θα πέρναγε η ζωή μου, αν δεν έχτιζα το θέατρο Αργώ, χωρίς να καταλάβαινα τι σημαίνει χτίζω. Είναι αστείο για μένα, που ήθελα να ‘μαι καλλιτέχνης και δεν με ενδιέφεραν αυτά καθόλου, αλλά κατάλαβα αυτό”.

“Υπάρχει ηλικιακό όριο για τους καλλιτέχνες, άλλο αν προσπαθούμε να το διαχειριστούμε κάπως. Είπα πως δεν υπάρχουν ρόλοι για μεγάλες γυναίκες. Δείτε στην τηλεόραση, δείτε στα σίριαλ, πόσες λίγες είναι οι μεγάλες γυναίκες” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αιμιλία Υψηλάντη στην ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.