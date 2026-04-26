Ειρήνη Αγαπηδάκη: ”Πάγωσα” όταν μου είπε ο γιατρός ότι έχω κάποια ευρήματα στον μαστό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε στην εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, καθώς και τη στάση που κρατά απέναντι στον φόβο.

«Έχω κάποια ευρήματα και τα παρακολουθώ κάθε έξι μήνες, με ένα πρωτόκολλο που παρακολουθούνται πολλές γυναίκες. Και μάλιστα είναι και λίγο έτσι συγκινητικό και ίσως και λίγο αστείο. Συναντιόμαστε, ξέρετε, με αρκετές γυναίκες στο σαλόνι του γιατρού και με ρωτάνε: «Δε φοβάστε;». Πώς δε φοβάμαι; Τρέμω, όχι απλά φοβάμαι, αλλά πάω. Πάω.

Ξέρετε τι; Έχουμε τον έλεγχο. Πάω, παίρνω αγκαλίτσα τον φόβο μου και πάω, γιατί κι αυτός θέλει ένα σεβασμό, άνθρωποι είμαστε. “Πάγωσα” όταν μου είπε ο γιατρός ότι έχω κάποια ευρύματα στον μαστό», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.