Θεσσαλονίκη: Με ρεκόρ συμμετοχών έρχεται σήμερα ο επετειακός 20ός Διεθνής Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος”

Οι αγωνιστικές προσδοκίες 16.500 δρομέων από κάθε γωνιά του πλανήτη, με ρεκόρ συμμετοχών στον Μαραθώνιο και τα 10.000μ., η προετοιμασία μηνών και η επιθυμία όλων να φτάσουν στον τερματισμό πετυχαίνοντας μία μεγάλη προσωπική νίκη και ζώντας την ομορφότερη εμπειρία, θα γίνουν πραγματικότητα μέσα από τον επετειακό 20ό Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin, ο οποίος θα μετατρέψει τη σημερινή μέρα σε μία μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια! Πάνω από 10.000 επισκέπτες από άλλες πόλεις και το εξωτερικό, δρομείς και συνοδοί θα τιμήσουν με την παρουσία τους τη Θεσσαλονίκη και τον «Μαραθώνιο της Ιστορίας».

Η κορυφαία αθλητική εκδήλωση της Βόρειας Ελλάδας, που ξεχωρίζει για την πλούσια κοινωνική προσφορά, την συμπερίληψη και για τον σημαντικό ρόλο της στην οικονομική και τουριστική ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας από το 2006 μέχρι σήμερα, θα ενώσει ξανά δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου, από 10χρονους μαθητές δημοτικών σχολείων μέχρι ανθρώπους 85 ετών, προσφέροντας νέες δυνατές συγκινήσεις!

Η παγκόσμια διάσταση της διοργάνωσης αποτυπώνεται φέτος με τρόπο εντυπωσιακότερο από κάθε άλλη φορά, μέσα από την παρουσία δρομέων από 72 χώρες και πέντε ηπείρους, ακόμα και από μακρινά μέρη όπως το Χονγκ Κονγκ, οι Κομόρες, η Κόστα Ρίκα και η Λιβερία, δημιουργώντας νέο ρεκόρ ξένων συμμετοχών και καταρρίπτοντας την αντίστοιχη προπέρσινη επίδοση των συμμετοχών από 71 χώρες!

Τα ισχυρά μηνύματα του «Μαραθωνίου της Ιστορίας» πλημμύρισαν τη Μακεδονία από χθες, Σάββατο (25/04), μέσα από την καθιερωμένη Αλεξάνδρειο Ειρηνοδρομία (ώρα 11:15 – 19:30), η οποία διένυσε τη Μαραθώνια διαδρομή, από τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας μέχρι την παραλία της Θεσσαλονίκης διερχόμενη από 14 σταθμούς.

Η μεγάλη γιορτή κορυφώνεται σήμερα Κυριακή (26/04), με το αγωνιστικό πρόγραμμα του επετειακού 20ού Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin να περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο δρόμο (ώρα έναρξης: 07:30, αφετηρία: Πέλλα), καθώς επίσης τον Δρόμο Υγείας 10.000μ. (ώρα έναρξης 08:30, αφετηρία: Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων) και τον Δρόμο Υγείας 5.000μ. (ώρα έναρξης: 12:30, αφετηρία: Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης).

Κοινό σημείο τερματισμού, για όλους τους δρόμους του αγωνιστικού προγράμματος, θα είναι στο ύψος της πλατείας του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Εκτός επίσημου αγωνιστικού προγράμματος θα διεξαχθεί ο Δρόμος 1.000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων (ώρα έναρξης 08:30, αφετηρία: Πλατεία Αριστοτέλους). Μετά τον τερματισμό, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και παιδαγωγικών παιχνιδιών Kids’ Athletics με τη μέριμνα του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ.διοργάνωση συνδυάζει για άλλη μια φορά την πολυπληθή συμμετοχή με την παρουσία σημαντικών ονομάτων Ελλήνων και ξένων δρομέων οι οποίοι θα επιδιώξουν την κατάρριψη των ατομικών επιδόσεων των γρήγορων διαδρομών του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος.

Παράλληλα με τον Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θα διεξαχθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου ΑμεΑ από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ) με την υποστήριξη της Ο.Ε. της διοργάνωσης.

Το πιο δυνατό μήνυμα ζωής θα στείλουν μέσα από την προσπάθειά τους οι δρομείς που θα αγωνιστούν συνοδεύοντας συρόμενο αμαξίδιο με ΑμεΑ και προσφέροντας σε αυτούς τους ανθρώπους τη χαρά της συμμετοχής. Η ομάδα «Τρέξε Μαζί Μου» με επικεφαλής τον Αχιλλέα Τσακιλτσίδη θα συμμετάσχει με τρία αμαξίδια αρχικά στα 10.000μ. και κατόπιν στα 5.000μ., με τους Γιάννη, Αγγελική και Λευτέρη να έχουν ρόλο πιλότου για τους δρομείς, ενώ η “Never Give Up” με τον Θωμά Τάτσιο θα είναι επίσης παρούσα όπως κάθε φορά από το 2015, έχοντας φέτος δύο αμαξίδια στα 5.000μ., με πιλότους τον Ηλία και τον Νικόλα και με τη συνοδεία δεκατριών δρομέων.

Με τα δικά τους running teams θα τρέξουν αρκετοί από τους συνολικά 87 υποστηριζόμενους φορείς κοινωνικής προσφοράς, οι οποίοι υποστηρίζουν αλλά και υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης των δύο διοργανώσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής ευθύνης θα διεξαχθεί ανακύκλωση όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τη διοργάνωση καθώς έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, παρεμβαίνοντας σε ένδεκα τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης, με στόχο ο Μαραθώνιος να αποτελέσει σταδιακά μία αμιγώς «πράσινη» διοργάνωση.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών “HELLAS” θα υποστηριχθεί και φέτος το πρόγραμμα υποτροφιών οι οποίες θα δοθούν σε Έλληνες αριστούχους φοιτητές της χώρας μας αποκλειστικά για την έρευνα της πρόληψης της άνοιας.

Ξεχωριστή αξία έχει και η εντυπωσιακή παρουσία των 1.250 εθελοντών και των εθελοντικών φορέων, χωρίς την καθοριστική συμβολή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η επιτυχημένη τέλεση της διοργάνωσης.

Ο επετειακός 20ός Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin θα έχει ζωντανή κάλυψη, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3, αλλά και διαδικτυακά μέσω του ERTFLIX (https://www.ertflix.gr/).

Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS. Ακολουθεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ, την έγκριση του οποίου έχει και διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics σε αγωνιστικές διαδρομές που φέρουν την επίσημη πιστοποίησή της. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού – Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παράλληλα τελείται με την ευγενική υποστήριξη των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίζεται θεσμικά από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών και Εθελοντικών Φορέων Υποστήριξης, όπως αυτοί φαίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του www.atgm.gr, www.alexanderthegreatmarathon.org.