Βιωματικός περίπατος σήμερα στον ιστορικό κήπο Δελασάλ στα Πεύκα

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ιστορικών Κήπων, και με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία των ιστορικών κήπων ως φορέων Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και ως ζωντανών Πολιτιστικών Τοπίων, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών διοργανώνει βιωματικό περίπατο στον ιστορικό κήπο Δελασάλ, στα Πεύκα, ο οποίος αποτελεί ένα δυναμικό Πολιτιστικό Τοπίο μέσα σε σύγχρονο αστικό περιβάλλον, όπου αρχαιότητες και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ιστορικής κηποτεχνίας συνυπάρχουν με ένα ενεργό σύστημα βιοποικιλότητας.

Πρόκειται για ανοιχτή δράση εξωστρέφειας του έργου «Ιστορικός Κήπος Δελασάλ», η οποία αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας για την προστασία του ιστορικού κήπου Δελασάλ ως δημόσιου αγαθού. Αυτή, δε, έχει ενταχθεί στη Δράση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Πράσινου Ταμείου, και υλοποιείται από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και την Περιβαλλοντική Οργάνωση Mamagea.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, με τη συμμετοχή να είναι ελεύθερη για το κοινό έχοντας κάνει προεγγραφή στη φόρμα https://forms.gle/1CHXQzE9FUf1m9Vw8. Να σημειωθεί ότι τον περίπατο θα συντονίζει η αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Βαδίζοντας στο περιβάλλον του ιστορικού κήπου, ανάμεσα σε υπεραιωνόβια δέντρα 170 και πλέον ετών, οι επισκέπτες θα μοιραστούν με τους διοργανωτές γραπτές και ζώσες μνήμες για τη δημιουργία και την ιστορική διαδρομή του ιστορικού κήπου Δελασάλ. Θα τον βιώσουν ως τόπο και θα τον προσεγγίσουν ως ενιαίο σύστημα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η προστασία του οποίου προϋποθέτει την ουσιαστική κατανόηση της αξίας του και την ενεργή συμμετοχή μας για τη βιώσιμη διατήρησή του.

Στο τέλος της διαδρομής θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, ως συνέχεια της βιωματικής εμπειρίας των συμμετεχόντων πολιτών, με στόχο τη συλλογική διερεύνηση ιδεών για το μέλλον του ιστορικού κήπου.

Το έργο

Το έργο με τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΔΕΛΑΣΑΛ» εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024, ΑΠ.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», με εταίρους-δικαιούχους τον δήμο Νεάπολης-Συκεών, το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και την Μαμαγαία ΑΜΚΕ.

Αυτό στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του αστικού δάσους-ιστορικού κήπου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών ως ενιαίου πολιτιστικού και φυσικού τοπίου. Βασισμένο στις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους (NEB) -Βιωσιμότητα, Αισθητική, Συμπερίληψη- το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την…

ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρίωση του μνημειακού συνόλου,

καταγραφή της βιοποικιλότητας του ιστορικού κήπου,

χάραξη πολιτιστικής διαδρομής μέσω ψηφιακής ηχητικής σήμανσης για τη λειτουργία του ιστορικού κήπου ως αρχαιολογικού χώρου-«υπαίθριου μουσείου»,

διαχειριστική μελέτη για την προστασία του ιστορικού κήπου, καθώς και τη

διατύπωση προτάσεων για τη βιώσιμη προστασία του τοπίου.

Όπως σημειώνει η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Παρή Γενίτσαρη, «μέσα από την ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής και τοπικής κοινότητας, και την αξιοποίηση της βιωματικής τους ανατροφοδότησης, η πρωτοβουλία επιδιώκει την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας μέσω βιωματικών εργαστηρίων, την ενίσχυση της σχέσης της με τον ιστορικό κήπο και τη διαφύλαξη της ιδιαίτερης ιστορικής και φυσικής του ταυτότητας».

INFO:

-Ημερομηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Ώρες: 11 π.μ.-1 μ.μ.

-Σημείο συνάντησης: Πυργόσπιτο Δελασάλ, Πεύκα (βρείτε το σημείο στον χάρτη)

-Διάρκεια περιπάτου: 1 ώρα & 20 λεπτά

-Διάρκεια συζήτησης: 40 λεπτά-Η συμμετοχή είναι ελεύθερη στο κοινό με προεγγραφή στη φόρμα: https://forms.gle/1CHXQzE9FUf1m9Vw8