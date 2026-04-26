Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που έπιασε τιμόνι ενώ ήταν μεθυσμένος
Στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο, στην περιοχή της Τούμπας, βρισκόμενος υπό την επήρεια μέθης.
Ο οδηγός συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.