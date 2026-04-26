Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν με σπρέι την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη – Δείτε φωτο

Άγνωστοι βανδάλισαν την προτομή του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, ο βανδαλισμός σημειώθηκε χθες το βράδυ και πως ήδη έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσαϊρίδη:

«Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα Αστυνομικού ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είχα αναφέρει ότι 100 φορές και αν το βανδαλίσουν 101 θα είμαστε εκεί να το αποκαταστήσουμε.

Χθες το βράδυ κάποια αρρωστημένα μυαλά προχώρησαν σε αυτή την εμετική πράξη. Εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί

Αυτές οι ακραίες και άρρωστες μειοψηφίες πρέπει με την συμβολή όλων να εξαφανιστούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης Και για να γίνει αυτό πρέπει άπαντες να δράσουμε με αποφασιστικότητα, μακριά από φοβικά σύνδρομα. Το οφείλουμε στους Ήρωες μας που έπεσαν στο καθήκον και στις νέες γενιές».