Τήνος: Τραυματίστηκε βρέφος σε πλοίο – Έπεσε από το καρότσι στις εσωτερικές σκάλες

Αναστάτωση προκλήθηκε από τον ελαφρύ τραυματισμό βρέφους σε πλοίο το οποίο έφτανε στο λιμάνι της Τήνου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά τον κατάπλου επιβατηγού πλοίου στο λιμάνι της Τήνου το βρέφος βρισκόταν σε καρότσι και μεταφερόταν από τους συνοδούς του στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βρέφος έπεσε από το καρότσι με αποτέλεσμα να χτυπήσει ελαφρά το κεφάλι του.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι ο τραυματισμός ήταν επιφανειακός και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Τήνου, το οποίο διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παραλείψεων ή δυσκολιών που σχετίζονται με τη μετακίνηση επιβατών κατά τον κατάπλου, καθώς πρόκειται για μια φάση όπου επικρατεί αυξημένη κινητικότητα στο πλοίο.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

