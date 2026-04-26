Μητσοτάκης για τους πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: “Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία”

Ανάρτηση για την επίθεση ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου έδιναν το παρών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Κυριακής (26.4.26).

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά», γράφει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει.