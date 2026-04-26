Μητσοτάκης για τους πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: “Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία”

Ανάρτηση για την επίθεση ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου έδιναν το παρών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Κυριακής (26.4.26).

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά», γράφει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

