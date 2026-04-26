Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες δρομείς στον αγώνα των 5 χλμ του Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος” – Δείτε βίντεο

Με χιλιάδες δρομείς να εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο αγώνας υγείας των 5 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος».

Τον αγώνα εκκίνησαν τα τροχήλατα αμαξίδια με άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους έστειλαν ηχηρό μήνυμα θέλησης και δύναμης.

Στη συνέχεια δόθηκε η εκκίνηση για τους δρομείς. Τη σκανδάλη πάτησαν η αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κυριακή Γιαννακίδου και η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων συμμετείχε και η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου. Στον δρόμο υγείας των 5 χιλιομέτρων συμμετείχαν πάνω από 7.000 αθλητές.

Μεγάλος νικητής του 20ού Διεθνούς Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» ήταν ο Δημήτρης Λινάρδος. Ο αθλητής του ΓΣ Κηφισιάς διένυσε την απόσταση των 42 χιλιομέτρων από την Πέλλα έως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, σε 2 ώρες 26 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.

Μετά τον τερματισμό ο Δημήτρης Λινάρδος πήρε αγκαλιά τον γιο του ενώ όπως ανέφερε σε δηλώσεις του «αφιερώνω αυτή τη νίκη στον γιο μου και σε όλους τους ανθρώπους εδώ».