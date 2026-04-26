Λίβανος: Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να απαντά στις “παραβιάσεις” της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το φιλοϊρανικό κίνημα θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι επιθέσεις της κατά των ισραηλινών στόχων στον Λίβανο και στο Ισραήλ ήταν μια “μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας”.

Οι παραβιάσεις αυτές “θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση” της Χεζμπολάχ που είναι “έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της”, προσθέτει σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε ελληνικά στην σκηνή του γαλλικού Voice – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Κρεμλίνο: “Η Ρωσία δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική απειλή για την Ευρώπη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τρεις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο πάνω από το χωριό Βουτά στην Εύβοια

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ένα καλαμάκι, λίγα ζυμαρικά και άδειοι δίσκοι: Αντιδράσεις από τις νέες φωτογραφίες από γεύματα Αμερικανών στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα για τον Διεθνή Μαραθώνιο “Μέγας Αλέξανδρος”