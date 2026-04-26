MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο γυναικών: Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του επί του ΟΦΗ

|
THESTIVAL TEAM

Το γκολ της Αντρέφσκα αποδείχθηκε τέρμα… τίτλου, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει στην έδρα του ΟΦΗ (0-1) και σε συνδυασμό με το 1-1 της ΑΕΚ στον Βόλο είναι και μαθηματικά πρωταθλητής της φετινής Women’s Football League.
Η περσινή σεζόν αποτέλεσε την εξαίρεση στον κανόνα τελικά, με τα «ασπρόμαυρα» κορίτσια να μην έχουν αντίπαλο τη φετινή σεζόν εντός συνόρων.

Το 20ό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών ήρθε με «διπλό» στην Κρήτη (0-1), με την Αντρέφσκα να σημειώνει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα η ΑΕΚ «γκέλαρε» στον Βόλο κόντρα στον τοπικό ΝΠΣ (1-1), με το πρωτάθλημα να έρχεται και με τη… βούλα στη Θεσσαλονίκη.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 65 βαθμούς μετά από 23 αγωνιστικές στο +10 από την ΑΕΚ, με τρεις αγώνες να απομένουν. Για τις «ασπρόμαυρες» πρωταθλήτριες ακολουθούν κατά σειρά οι αγώνες με Παναθηναϊκό (εντός), Αγία Παρασκευή (εκτός) και Βόλο (εντός) για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ενώ υπάρχει και ο τελικός Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Πηγή: sdna.gr

ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

