Super League: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στη Λάρισα

Ο Πανσερραϊκός έβγαλε άμεση αντίδραση μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον Ατρόμητο (4-0) και με τρίτη νίκη σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια πέτυχε σημαντικό «διπλό» επί της ΑΕΛ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή.

Η ομάδα της Λάρισας, που ξεκίνησε τα play out με προβάδισμα πέντε βαθμών, βρίσκεται πλέον στο -3 από τον Πανσερραϊκό και στο -1 από τον προτελευταίο Αστέρα, ο οποίος ηττήθηκε με 2-1 στο Περιστέρι, παρότι είχε προηγηθεί.

Την ίδια ώρα, Κηφισιά και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0), παραμένοντας σε πιο ασφαλή θέση, χωρίς ωστόσο να έχουν «κλειδώσει» οριστικά την παραμονή τους.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1

Η βαθμολογία (μετά την 5ης αγωνιστικής)

9. Ατρόμητος 40

10.Παναιτωλικός 31

11. Κηφισιά 31

12.Πανσερραϊκός 27

13.Αστέρας Τρίπολης 25

14. ΑΕΛ Novibet 24

Η επόμενη αγωνιστική (6η) – Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

To υπόλοιπο πρόγραμμα:

7η αγωνιστική – Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

8η αγωνιστική – Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (7μμ)

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet (7μμ)

9η αγωνιστική – Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)

10η αγωνιστική – Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)