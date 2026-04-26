MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στη Λάρισα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Πανσερραϊκός έβγαλε άμεση αντίδραση μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον Ατρόμητο (4-0) και με τρίτη νίκη σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια πέτυχε σημαντικό «διπλό» επί της ΑΕΛ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή.

Η ομάδα της Λάρισας, που ξεκίνησε τα play out με προβάδισμα πέντε βαθμών, βρίσκεται πλέον στο -3 από τον Πανσερραϊκό και στο -1 από τον προτελευταίο Αστέρα, ο οποίος ηττήθηκε με 2-1 στο Περιστέρι, παρότι είχε προηγηθεί.

Την ίδια ώρα, Κηφισιά και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0), παραμένοντας σε πιο ασφαλή θέση, χωρίς ωστόσο να έχουν «κλειδώσει» οριστικά την παραμονή τους.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1

Η βαθμολογία (μετά την 5ης αγωνιστικής)
9. Ατρόμητος 40
10.Παναιτωλικός 31
11. Κηφισιά 31
12.Πανσερραϊκός 27
13.Αστέρας Τρίπολης 25
14. ΑΕΛ Novibet 24

Η επόμενη αγωνιστική (6η) – Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

To υπόλοιπο πρόγραμμα:
7η αγωνιστική – Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

8η αγωνιστική – Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά – Ατρόμητος (7μμ)
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet (7μμ)

9η αγωνιστική – Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)

10η αγωνιστική – Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, υπάρχει και το τηλέφωνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που έπιασε τιμόνι ενώ ήταν μεθυσμένος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Ισχυρή και πολυεπίπεδη η συμμαχία με τη Γαλλία – Τέσσερα μέτρα για κτηνοτρόφους Μυτιλήνης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αιματηρή συμπλοκή στον Λόφο Φιλοπάππου – Δυο τραυματίες από ξύλινο αντικείμενο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε πρόκριση και στο διπλό της Μαδρίτης