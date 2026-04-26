Super League: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στη Λάρισα
Ο Πανσερραϊκός έβγαλε άμεση αντίδραση μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον Ατρόμητο (4-0) και με τρίτη νίκη σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια πέτυχε σημαντικό «διπλό» επί της ΑΕΛ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή.
Η ομάδα της Λάρισας, που ξεκίνησε τα play out με προβάδισμα πέντε βαθμών, βρίσκεται πλέον στο -3 από τον Πανσερραϊκό και στο -1 από τον προτελευταίο Αστέρα, ο οποίος ηττήθηκε με 2-1 στο Περιστέρι, παρότι είχε προηγηθεί.
Την ίδια ώρα, Κηφισιά και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0), παραμένοντας σε πιο ασφαλή θέση, χωρίς ωστόσο να έχουν «κλειδώσει» οριστικά την παραμονή τους.
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1
Η βαθμολογία (μετά την 5ης αγωνιστικής)
9. Ατρόμητος 40
10.Παναιτωλικός 31
11. Κηφισιά 31
12.Πανσερραϊκός 27
13.Αστέρας Τρίπολης 25
14. ΑΕΛ Novibet 24
Η επόμενη αγωνιστική (6η) – Σάββατο 2 Μαϊου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
To υπόλοιπο πρόγραμμα:
7η αγωνιστική – Σάββατο 9 Μαϊου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)
8η αγωνιστική – Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά – Ατρόμητος (7μμ)
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet (7μμ)
9η αγωνιστική – Σάββατο 16 Μαϊου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)
10η αγωνιστική – Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)