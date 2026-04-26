YFSF: Εντυπωσιάσε ο Μέμος Μπεγνής σαν APON – “Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω τραγουδήσει” – Δείτε βίντεο

Το δεύτερο επεισόδιο του YFSF προβάλλεται το βράδυ της Κυριακής, 26.04.2026, και στη σκηνή ανέβηκε για δεύτερη φορά ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος ενθουσίασε με τη μεταμφίεσή του ως APON.

Ο Μέμος Μπεγνής, που διαγωνίζεται στο σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, κλήθηκε, να “ντυθεί” κάτι πολύ πιο μακρινό, τόσο εμφανισιακά όσο και καλλιτεχνικά και να τραγουδήσει το “Βοριάς” στη σκηνή του YFSF.

Το κοινό στα social media, έδειξε από τις πρώτες κιόλας νότες τον ενθουσιασμό του για την προσπάθεια του ηθοποιού να «γίνει» ο APON και λίγο αργότερα, έλαβε και τα θερμά σχόλια από τους κριτές του σόου.

«Πιστέψτε με, είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω τραγουδήσει. Και έχω τραγουδήσει δύσκολα πράγματα. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι απλό», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής.

«Είναι τρομερά δύσκολο. Έτρεμε η καρδούλα μου. Ήθελα να το ζήσω, όμως, πάρα πολύ», είπε ακόμη στην κριτική επιτροπή του YFSF.

