Ξεχάστε τα χημικά: Η αρχαία τεχνική για φυσικό καθαρισμό του σπιτιού

Ένα τζάκι ή μια ξυλόσομπα δεν χαρίζουν μόνο θαλπωρή τον χειμώνα, αλλά μπορούν να σας προσφέρουν και μια πρακτική, φυσική λύση για τον καθαρισμό του σπιτιού. Η στάχτη που συνήθως πετάμε μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, αποτελώντας μια οικολογική εναλλακτική στα συμβατικά καθαριστικά.

Παρότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ακατάλληλη για καθάρισμα, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια δοκιμασμένη μέθοδο που εφαρμόζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα, η στάχτη του τζακιού μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο εσωτερικό του σπιτιού όσο και στον κήπο.

Η αρχαία τεχνική για πεντακάθαρο σπίτι χωρίς τη χρήση χημικών

Η χρήση της στάχτης ξύλου για καθαρισμό, αποσμητική δράση και προστασία από παράσιτα χρονολογείται εδώ και πάνω από 5.000 χρόνια. Στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι την μετέτρεπαν σε πάστα με νερό και τη χρησιμοποιούσαν ως εντομοαπωθητικό.

Ανάλογα με τη χρήση, η στάχτη εφαρμοζόταν είτε στεγνή είτε διαλυμένη σε νερό. Μέσω αυτής της διαδικασίας παραγόταν η αλισίβα, ένα βασικό συστατικό που συνδυαζόταν με ζωικά λίπη για την παρασκευή σαπουνιού.

Γιατί η στάχτη είναι αποτελεσματικό καθαριστικό

Η αλκαλικότητα και η ήπια λειαντική ικανότητα της στάχτης την καθιστούν ένα αποτελεσματικό φυσικό καθαριστικό.

Οδηγίες προετοιμασίας:

Περιμένετε να κρυώσει εντελώς η στάχτη. Χρησιμοποιήστε μια σήτα για να την κοσκινίσετε και να αφαιρέσετε τα μεγάλα υπολείμματα. Φυλάξτε τη σε δοχείο που κλείνει αεροστεγώς για να αποφύγετε την υγρασία.

Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο στάχτη από μη επεξεργασμένα ξύλα. Φοράτε πάντα γάντια και αποφύγετε την εισπνοή της σκόνης.

Καθαρισμός με στάχτη ξύλου: Πρακτικές εφαρμογές

Καθαρισμός μαγειρικών σκευών και σχάρας

Η στάχτη ξύλου είναι ένας ευέλικτος παράγοντας για να καθαρίσετε τις κατσαρόλες ή μια λιπαρή σχάρα. Ανακατέψτε νερό με στάχτη για να φτιάξετε μια πυκνή πάστα. Η πάστα αυτή είναι αρκετά λειαντική ώστε να απομακρύνει τη βρωμιά χωρίς να χαράζει τις επιφάνειες. Είναι κατάλληλη για σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα αλλά και αντικολλητικά.

Καθαρισμός φούρνου και εστιών

Το «μυστικό» για τον καθαρισμό της πόρτας του φούρνου κρύβεται στο τζάκι σας. Οι ιδιότητες απορρόφησης λαδιού και λίπους καθιστούν τη στάχτη ιδανική για τον φούρνο και τις εστίες μαγειρέματος.

Πασπαλίστε στεγνή στάχτη σε λιπαρά σημεία για να απορροφήσει το λίπος. Προσθέστε λίγο νερό για να τρίψετε το εσωτερικό του φούρνου.

Τζάμια τζακιού και γυάλινες επιφάνειες

Η στάχτη με λίγο νερό είναι η καλύτερη λύση για τον καθαρισμό του κρυστάλλου της ξυλόσομπας ή του τζακιού.

Βρέξτε ένα σφουγγάρι και βουτήξτε το στη στάχτη. Τρίψτε απαλά με κυκλικές κινήσεις για να αφαιρέσετε την κάπνα. Σκουπίστε με ένα καθαρό, νωπό πανί.

Γυάλισμα ασημικών

Ανάμεσα στις απροσδόκητες χρήσεις της στάχτης είναι και το γυάλισμα ασημικών. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ευαίσθητα υλικά, καλό είναι να κάνετε πρώτα μια δοκιμή σε μια μικρή, μη εμφανή περιοχή.

