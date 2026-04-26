ΟΦΗ: Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους Κυπελλούχους Ελλάδας – Δείτε βίντεο

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από τα ξημερώματα ο ΟΦΗ έχοντας στις βαλίτσες του το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησε στον Βόλο μετά το 3-2 επί του ΠΑΟΚ.

Πλήθος κόσμου που δεν κοιμήθηκε το βράδυ, αψηφώντας την βροχή, βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τους θριαμβευτές του τίτλου που μετά από 39χρονιά έφεραν ξανά στην Κρήτη το κύπελλο.

Λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα με συνθήματα και ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Δείτε βίντεο: