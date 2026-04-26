MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους Κυπελλούχους Ελλάδας – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από τα ξημερώματα ο ΟΦΗ έχοντας στις βαλίτσες του το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησε στον Βόλο μετά το 3-2 επί του ΠΑΟΚ.

Πλήθος κόσμου που δεν κοιμήθηκε το βράδυ, αψηφώντας την βροχή, βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τους θριαμβευτές του τίτλου που μετά από 39χρονιά έφεραν ξανά στην Κρήτη το κύπελλο.

Λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα με συνθήματα και ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Δείτε βίντεο:

Ηράκλειο ΟΦΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 8 ώρες πριν

Το καλύτερο σνακ για να ζήσετε μέχρι τα 100 είναι κάτι που πολλοί θεωρούν junk food

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Άρης – Πανιώνιος: Σείστηκε το Αλεξάνδρειο κατά την είσοδο της οικογένειας Αντετοκούνμπο και του Σιάο – “Ρε Γιάννη, έλα εδώ καλό μου παλικάρι…”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αναστάτωση στην Αλεξανδρούπολη από άνδρα με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής – Μακρόν: Θα είμαστε στο πλευρό σας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εντυπωσιασμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο: “Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τήνος: Τραυματισμός βρέφους κατά τον κατάπλου πλοίου – Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας