Κολομβία: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε βομβιστική επίθεση – Από την ισχυρή έκρηξη άνοιξε κρατήρας στον δρόμο – Δείτε βίντεο

Η βομβιστική επίθεση που διαπράχθηκε χθες Σάββατο σε τμήμα του οδικού δικτύου στη νοτιοδυτική Κολομβία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 38, έναν μήνα και κάτι προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα ο νομάρχης.

«Ως αυτή τη στιγμή, καταμετρούμε 14 νεκρούς και πάνω από 38 τραυματίες, ανάμεσά τους 5 ανήλικους», ενημέρωσε σε νέα του ανάρτησή μέσω X ο νομάρχης στην Κάουκα Οκτάβιο Γκουσμάν.

Reconocemos y valoramos la presencia del @mindefensa @PedroSanchezCol, y de toda la cúpula militar en el departamento del Cauca. Articulamos acciones de atención para nuestra población e iniciamos consejo de seguridad de carácter nacional para enfrentar de manera coordinada esta… pic.twitter.com/z8ls0knW99 April 25, 2026

«Εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε» σε αυτοκινητόδρομο του νομού, όπου είναι άγραφη παράδοση η εκτενής επιρροή ένοπλων οργανώσεων, με αποτέλεσμα «7 πολίτες να σκοτωθούν και πάνω από (άλλοι) 20 να τραυματιστούν σοβαρά», είχε αναφέρει νωρίτερα μέσω X ο νομάρχης στην Κάουκα.

Συνόδευσε το κείμενό του με βίντεο στο οποίο διακρίνονται θύματα να κείτονται στο έδαφος και κατεστραμμένα οχήματα μετά τη βομβιστική ενέργεια.

Σε άλλα βίντεο, που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται εκτεταμένες ζημιές και μάρτυρες αφηγούνται ότι το ωστικό κύμα της έκρηξης τους πέταξε πολλά μέτρα από τα σημεία όπου βρίσκονταν.

«Αυτοί που διέπραξαν αυτή την επίθεση και σκότωσαν (…) είναι τρομοκράτες, φασίστες και διακινητές ναρκωτικών», ξέσπασε μέσω X ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

«Θέλω να αναμετρηθούν μαζί τους οι καλύτεροι στρατιώτες», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον επικεφαλής της κυριότερης ομάδας διαφωνούντων των άλλοτε Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), γνωστό με το nom de guerre Ιβάν Μορδίσκο, τον οποίο συγκρίνει συχνά με τον θανόντα άλλοτε βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Η επίθεση αυτή καταγράφτηκε με φόντο την ατμόσφαιρα αυξανόμενης έντασης πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, την 31η Μαΐου. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι από τα θέματα που δεσπόζουν στην προεκλογική εκστρατεία.

Διάφορες ένοπλες οργανώσεις στη χώρα—ανταρτών και κακοποιών—εντείνουν τις βίαιες ενέργειες καθώς η μια διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μετά την άλλη τερματίζεται χωρίς αποτέλεσμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Πέτρο, του πρώτου αρχηγού του κράτους που ανήκει στην αριστερά.

Προχθές Παρασκευή, επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης είχε απολογισμό έναν νεκρό στην Κάλι (νοτιοδυτικά), την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και σήμανε την έναρξη σειράς επιθέσεων στους νομούς Βάγιε δελ Κάουκα και Κάουκα, που θεωρούνται προπύργιο των διαφωνούντων των πρώην FARC υπό τον Ιβάν Μορδίσκο.

Τις προηγούμενες δυο ημέρες, καταγράφτηκαν 26 επιθέσεις σε αυτούς τους δυο νομούς, σύμφωνα με τον Ούγο Λόπες, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε χθες ότι η παρουσία του στρατού και της αστυνομίας επρόκειτο να ενισχυθεί.

Έπειτα από έναν χρόνο άκαρπης διαπραγμάτευσης με τον λεγόμενο Μορδίσκο, ο πρόεδρος Πέτρο διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις θα συγκρουστούν μετωπικά με τον ηγέτη ανταρτών αυτόν, πλέον τον πιο καταζητούμενο άνθρωπο στην Κολομβία—το κράτος προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου αμερικανικών δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Ο πρόεδρος Πέτρο, που εξελέγη το 2022, θα παραδώσει την εξουσία το καλοκαίρι, μετά τις εκλογές ο πρώτος γύρος των οποίων θα διεξαχθεί στα τέλη Μαΐου. Το εγχείρημά του να εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου στην Κολομβία μέσω διαπραγματεύσεων, ερίζουν επικριτές του, είχε αποτέλεσμα οι ένοπλες οργανώσεις να ανασυνταχθούν και να ενισχυθούν.

Το κύμα επιθέσεων στην Κάλι επιτείνει την ατμόσφαιρα έντασης στη χώρα ενόψει των εκλογών, που βρισκόταν ήδη στα ύψη μετά τη δολοφονία του δυνητικού υποψήφιου προέδρου της δεξιάς, του γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, σε προεκλογική ομιλία του τον Ιούνιο του 2025.

Δελφίνος του προέδρου Πέτρο, ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, φέρεται να είναι φαβορί ενόψει του πρώτου γύρου των εκλογών, ακολουθούμενος από δυο υποψηφίους της δεξιάς, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια και την Παλόμα Βαλέντσια, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Κι οι τρεις έχουν καταγγείλει απειλές κατά της ζωής τους και το κράτος έχει ενισχύσει τη φύλαξή τους.