Αϋπνία: Μια κοινή συνήθεια μπορεί να επιδεινώσει – Μια ειδικός εξηγεί τι να κάνουμε

Η αϋπνία μπορεί να βασανίζει την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, οι επιστήμονες έχουν σημειώσει πρόοδο στην κατανόηση της χρόνιας στέρησης ύπνου.

Σήμερα, η στέρηση ύπνου είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αναφερόμενα ψυχολογικά προβλήματα στη Βρετανία, με περίπου το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού στην Αγγλία να αναφέρει συχνά συμπτώματα αϋπνίας, όπως αναφέρει η Ιουλιάνα Χαρτέσκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο, σε άρθρο της στο The Conversation.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με αϋπνία συχνά έχουν και άλλες ψυχικές και σωματικές παθήσεις, όπως διαβήτη, υπέρταση, χρόνιο πόνο, νόσο του θυρεοειδούς, γαστρεντερικά προβλήματα, άγχος ή κατάθλιψη.

«Ωστόσο, η έρευνα μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να αποτρέψουν την εξέλιξη των επεισοδίων αϋπνίας σε χρόνια αϋπνία, η οποία είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί», αναφέρει η ειδικός.

Όταν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από τρεις μήνες, τότε μπορεί να γίνει διάγνωση χρόνιας αϋπνίας.

Η συνήθεια που κάνουμε και μπορεί να επιδεινώσει την αϋπνία

Μία από τις πιο συνηθισμένες και επιβλαβείς συνήθειες που μπορεί να κάνει κάποιος όταν έχει αϋπνία είναι το να ξαπλώνει στο κρεβάτι, προσπαθώντας να κοιμηθεί.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι το να ξαπλώνετε ξύπνιοι στο κρεβάτι οδηγεί σε διαρκή γνωστική διέγερση και, με την πάροδο του χρόνου, διδάσκει τον εγκέφαλό σας να σταματά να συνδέει το κρεβάτι με τον ύπνο.

Έτσι, αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ, σηκωθείτε και κάντε κάτι άλλο που σας απορροφά, αλλά σας ηρεμεί – διαβάστε, γράψτε μια λίστα για την επόμενη μέρα, ακούστε χαλαρωτική μουσική ή κάντε μερικές ασκήσεις αναπνοής.

Όταν νιώσετε ξανά υπνηλία, επιστρέψτε στο κρεβάτι. Εάν είστε κουρασμένοι την επόμενη μέρα, ένας σύντομος υπνάκος το μεσημέρι, για το πολύ 20 λεπτά. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί με τον ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς μπορεί να μειώσει την υπνηλία τη νύχτα και ο ύπνος μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολος.

