Κώστας Κόκλας: Ζητάω συγνώμη στους ανθρώπους που είχα τέτοια συμπεριφορά

Ο Κώστας Κόκλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα” και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού, όπως είδαμε την Κυριακή στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή και την αδυναμία που ‘χει στο φλερτ αλλά και για τις υπερβολικές, ενδεχομένως, αντιδράσεις του.

Ειδικότερα, ο Κώστας Κόκλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαι πολύ καλά, δεν σκέφτομαι τον γάμο. Αλλά, εντάξει, μ’ αρέσει να φλερτάρω και να κάνω παρέα. Είμαι πολύ καλή παρέα και κάνω πολύ καλή παρέα, γελάνε μαζί μου, έτσι λένε”.

“Μεταξύ αστείου και σοβαρού δεν έχω πει ποτέ κάτι που μετά να το μετανιώσω. Μπορώ να καταλάβω τι είναι το αστείο και τι είναι το σοβαρό, έχω αυτό το κριτήριο. Δεν νιώθω να ‘χω μετανιώσει για κάτι που ‘χω πει. Ίσως να ήμουν υπερβολικός σε κάποιες αντιδράσεις, επηρεαζόμενος και από τον περίγυρο μου, γιατί είναι και φυσιολογικό”.