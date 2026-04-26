Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Ναζ Μήτρου Λονγκ

Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ναζ Μήτρου Λονγκ, αφού συμφώνησε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τη νέα σεζόν και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά την παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ είναι πρωταγωνιστής με τη Νάπολι στην Ιταλία, έχοντας 14,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να προσθέτει ένα διεθνή παίκτη με την Εθνική Ελλάδας στο ρόστερ του.

Οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ τους της νέα σεζόν, με στόχο την κατάκτηση του Eurocup και το “εισιτήριο” για τη Euroleague, αλλά θέλουν να αυξήσουν και το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα, με τον Ναζ Μήτρου Λονγκ να θεωρείται ιδανική επιλογή.

Απομένουν έτσι μόνο λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί κι επίσημα η μετεγγραφή, με τον “νατουραλιζέ” της “γαλανόλευκης” να βρίσκει ως αντίπαλό του στη Θεσσαλονίκη, τον αδερφό του Ελάιτζα, ο οποίος και αγωνίζεται στον Άρη.