Πυροβολισμοί στη δεξίωση Τραμπ: Γιατί οι μυστικοί πράκτορες απομάκρυναν πρώτα τον Βανς;

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα βίντεο από τους πυροβολισμούς στο δείπνο της ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσινγκτον, παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, πλήθος αξιωματούχων και δημοσιογράφων, το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26).

Για τους πυροβολισμούς στο Χίλτον συνελήφθη ένας 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ο Κόουλ Άλεν. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να δήλωσε πως στόχος τους ήταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να απομακρύνουν τον Τραμπ και τον Βανς από το μακρύ κεντρικό τραπέζι. Με τους χρήστες των social media να παρατηρούν ότι πρώτα απομακρύνθηκε από την αίθουσα ο αντιπρόεδρος και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γεγονός, που έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα.

Vance was pulled away to

safety 10 seconds before Trump https://t.co/F7bAOjkS51 — Robert Mackey (@RobertMackey) April 26, 2026

Σύμφωνα με ειδικούς πάντως, ο Τζέι Ντι Βανς απομακρύνθηκε από τους άνδρες της ασφάλειάς του ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της θέσης που καθόταν, ενώ οι πράκτορες, που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ, έπρεπε να σχηματίσουν μια ασπίδα ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως επισημαίνουν, αποτελεί συνήθη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις οι ηγέτες να μην κάθονται στο ίδιο σημείο (στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ) όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Και σε περίπτωση κινδύνου, προβλέπεται πάντα η σταδιακή και όχι ταυτόχρονη απομάκρυνση των επίσημων από το σημείο και με διαφορετική «διαδρομή».

Ήδη πάντως υπάρχουν επικρίσεις για καθυστερημένη αντίδραση των μελών της Μυστικής Υπηρεσίας.

Διαφορετικές αντιδράσεις

Εξάλλου, όπως φαίνεται και στα βίντεο, δεν αντέδρασαν όλοι οι άνδρες ασφαλείας με τον ίδιο τρόπο μέσα στον πανικό που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς. Μερικοί πράκτορες σκαρφάλωσαν μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, στέκονταν πάνω σε καρέκλες και αναποδογύριζαν τα τραπεζομάντιλα για να φτάσουν στους προστατευόμενους, ενώ οι μπερδεμένοι καλεσμένοι κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια.

Οι φρουροί ασφαλείας των μελών του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, έσπρωξαν τους επίσημους στο έδαφος και σχημάτισαν ανθρώπινες ασπίδες.

WATCH: More footage from the evacuation shows President Trump being rushed out of the White House Correspondents’ Dinner following THE SHOOTING.pic.twitter.com/7rIuitqXob — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Οι περισσότεροι τελικά οδηγήθηκαν έξω, αν και ο χρόνος απομάκρυνσής τους διέφερε σημαντικά, με μερικούς να απομακρύνονται σχεδόν αμέσως και ⁠άλλους να παραμένουν στη θέση τους για λεπτά.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαφορετική ομάδα ασφαλείας από τον αντιπρόεδρο.

Εκατοντάδες πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν αναλάβει την προστασία της ετήσιας εκδήλωσης, στην οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος προσκεκλημένος φέτος.

Το νέο περιστατικό πολιτικής βίας στις ΗΠΑ έγινε αφορμή να φουντώσουν και πάλι τα ερωτήματα για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου, καθώς είναι η τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ο Τραμπ γίνεται στόχος επίθεσης.