Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας, είναι σχεδόν σταλινισμός

Για τις αλλαγές και τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, τη θεσμική αντιπαράθεση με αφορμή τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο ΕΡΤnews.

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, κάνοντας λόγο για «σοβαρή και δημόσια σύγκρουση» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Αρείου Πάγου σχετικά με την αρμοδιότητα ανανέωσης των εισαγγελέων.

Υποστήριξε ότι η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι λανθασμένη και ότι το ζήτημα θα πρέπει να κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρχει θεσμός που να αυτοανανεώνεται επ’ αόριστον, είναι αντιευρωπαϊκό». «Πρέπει οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου να αποφανθεί επί αυτού του θεσμικού ζητήματος. Πιστεύω ακράδαντα ότι αποκλείεται οι Ευρωπαίοι δικαστές στο Λουξεμβούργο να πουν ότι φτιάξαμε τον πρώτο θεσμό που θα είναι ισόβιος στην Ευρώπη. Για μένα θα ήταν σχεδόν σταλινισμός», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τα προβλήματα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, γι’ αυτό και προχώρησε στη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση για αντιμετώπιση των παθογενειών.

Ο υπουργός, αρχικά, περιέγραψε τη διπλή του παρουσία –στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ταυτόχρονα σε συνέδριο του ΕΚΑΒ– μέσω ολογράμματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «πολύ υψηλής ποιότητας τεχνολογία», η οποία, όπως είπε, «αν δεν το ανέφερε κανείς, δύσκολα θα γινόταν αντιληπτό ότι δεν ήταν φυσική παρουσία».

Με χιούμορ σχολίασε τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι «σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι όχι».

Στο μέτωπο της Υγείας, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα προκηρύσσονται 1.000 θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, εκτιμώντας ότι «στις περισσότερες θα υπάρξει ανταπόκριση», καθώς –όπως είπε– η ροή προσλήψεων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα νησιά, τονίζοντας ότι φέτος αναμένεται να έχουν «τα λιγότερα κενά εδώ και πολλά χρόνια», χάρη σε συνδυασμό κρατικών κινήτρων, δωρεών και τοπικών πρωτοβουλιών.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους νοσηλευτές. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή. «Απολύτως αποδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και έχουμε ευθύνη να κάνουμε το επάγγελμα πιο ελκυστικό», σημείωσε.

Στο πολιτικό σκέλος, ο υπουργός άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχολίασε και τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων.

Εκτίμησε ότι πιθανή κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού θα επηρεάσει κυρίως τον ίδιο πολιτικό χώρο με την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, σημειώνοντας ότι «υπάρχει κοινό ακροατήριο που θα ανταγωνιστούν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καταγγελία εργαζόμενης κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έλαβε τη δημοσιότητα που θα είχε αν αφορούσε άλλο πολιτικό πρόσωπο.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ισότιμο κράτος-μέλος της ΕΕ και έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Ο πραγματικός φιλοευρωπαϊσμός είναι να διεκδικούμε μια καλύτερη Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.