Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός άνδρας, τον καταπλάκωσε τρακτέρ

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πηγή: ertnews

